Meteoroloji'den önemli uyarı: Sel, heyelan ve şiddetli rüzgara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara uyarılarda bulunuldu.
Karadeniz Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış bekleniyor.
Sıcaklıkların, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması öngörülüyor.
Bu nedenle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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