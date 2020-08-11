Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, Adana'nın Kozan ve Ceyhan, Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas ve Toprakkkale ilçelerinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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