Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege’nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Burdur, Eskişehir, Bolu, Düzce, Ordu, Ardahan çevreleri ve Antalya’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
Video Haberler
- CHP'nin 98. yılında dikkat çeken video
- Antalya'da trafikte skandal görüntü! Ceza yağdı
- Kova kova doldurmuşlardı! Bu kez umdukları olmadı
- Anket şirketi başkanı, AKP'yi canlı yayında uyardı
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
En Çok Okunan Haberler
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- Kavcıoğlu'ndan 'kredi faizi' açıklaması
- İstanbul depremi için kritik açıklama
- WhatsApp'a veda eden telefonlar belli oldu
- 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında bir ilk
- İnce hakkında hapis cezası
- Kavcıoğlu konuştu, piyasalar karıştı
- Sedat Peker'den 'İlber Ortaylı’lı paylaşım
- Aralarında eşim de vardı