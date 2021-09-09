Meteoroloji'den sağanak uyarısı

09 Eylül 2021 Perşembe, 09:18

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37