Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

19 Kasım 2020 Perşembe, 08:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.



Ege ve Akdeniz bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların, akşam saatlerine kadar Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.



