Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde bugün kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır haricinde yurt genelinde yağış tahmin ediliyor.
Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
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