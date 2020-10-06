Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur beklenirken, Marmara ve Ege kıyılarında ise toz taşınımı olacak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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