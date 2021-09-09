Meteoroloji'den uyarı: 4 bölgede bekleniyor!

09 Eylül 2021 Perşembe, 08:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Burdur, Eskişehir, Bolu, Düzce, Ordu, Ardahan çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'YE ULAŞACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.

ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 34, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 31, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 32, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE: 30, Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı.

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

ERZURUM: 28, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 25, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık.