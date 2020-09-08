Meteoroloji'den yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un Anadolu Yakası ile orta ve doğu Karadeniz yağmurlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile İstanbul’un doğu, Düzce ve Sinop'un kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE hava durumu
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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