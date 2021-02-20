Meteorolojiden zirai don uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

AA
20 Şubat 2021 Cumartesi, 20:09
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te zirai don olayının bugünden itibaren 22 Şubat Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler