Metin Sipahioğlu: "Fenerbahçe olarak tertemiz mücadele veriyoruz"
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, "Bizim mücadelemiz pırıl pırıldır." dedi.
Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulundu.
Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Herkes bizi çok iyi dinlesin. Biz Fenerbahçe olarak tertemiz bir mücadele veriyoruz. Şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız göreceğiz. Bizim mücadelemiz pırıl pırıldır. İftiralar, asılsız söylemlerden, zan altında bırakmaktan uzak bir anlayış bizimkisi."
Biz bu filmleri çok gördük. 2011/12 sonrası çok şey anlatacağız diyenleri, VAR kayıtlarını açıklayacağım diye şantaj yapanları çok gördük. Bu şantajlar hep yapılıyor, sonunda ortaya konan bir şey yok."
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