Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Ligde garip olaylar yaşanıyor"

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:51

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının Ankaragücü'nü 90+6'da gelen golle 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını ikiye indirdiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Dost bildiğimiz insanların yaptığı açıklamalar, serzenişler, algılar... Ben bunu kabul etmiyorum. İnsanın 10 tane yüzü olmaz, 1 tane olur. Bizim yüzümüz bu. Belki kabul görmüyor, taraftarlarımızı tatmin etmiyor ama yüzümüz bu. Bu şekil davranmanın doğru olduğunu er ya da geç göreceksiniz."

"ALİ KOÇ'U MAÇTAN ALMAK YEMEDİ"

Koç, Fenerbahçe - Ankaragücü U19 maçına Ali Koç isminde bir hakemin atanmasının ardından sorumluların görevden alınmasını eleştirdi:

"Ali Koç diye bir hakem varmış, bizim U19 maçımıza atanıyor, Çarşamba günü Antalya'da mevzu bahis ediliyor, birileri Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor ve kendisi de MHK başkanını arayarak, 'Nedir bu rezalet, gereğini yapın' diye bir şeyler söylüyor ve gece yarısı 00:30'da atamaları yapan kişi görevden alınıyor. Ali Koç'u maçtan almıyorlar, hakemlikten, onu atayanı alıyorlar. Herhalde Ali Koç'u maçtan almak yemedi. Siz burada ne yapıyorsunuz? Hakem o mesajı alacaktır, hangi kulübün yöneticilerinin itiraz ettiğini, arada geçen muhabbet, federasyon başkanının araması hakem camiasında şimdi konuşuluyor. Bu ayıptır, utanç verici."

"AYIPLAR ÖRTBAS EDİLMEMELİ"

Fenerbahçe Başkanı, Türk futbolunda yaşanan hakem tartışmalarına da değindi:

"Aynı takıma üst üste 2 hakem, cezalar... Kafanıza göre savaş açıyorsunuz, saçmasapan bir yaklaşım. Samsunspor maçında yaşanan olayları hepiniz biliyorsunuz. Sarı kart gösterdiğini düşündüğü birine bir sarı kart daha veriyor ve kural hatasına girmesin diye kırmızı kart verdim diyor. Yok efendim MHK yanlış duruma düşmesin, hakemler ofsayta düşmesin diye ek raporlarla örtbas ettiler. Samsunspor camiasının başkanı ne kadar serzenişte bulunsa haklıdır, hayretler içindeyiz. 12-15 puanımız hakem hataları yüzünden heba oldu, biz buraya tertemiz geldik, tertemiz devam edeceğiz ama trajikomik olaylar yaşanıyor.

Ülke futbolunda verilen kararlar, süreçler, kararların nasıl alındığı, liyakat konusu vs. baştan aşağı gözden geçirilmeli. Alper Pirşen çıktı, anlattı, akşam üstü Selahattin Bey bir şeyler sarf etti. Herhalde Türk futbol tarihinde 30 saniyede PFDK'ya sevk edilen ilk kişidir, ne kadar hızlı hareket ediyorlar. Bize göre net bir kural hatası var. Konu 'ofsayt mı değil mi' değil, ofsayt ama top oraya varmadan yapılan bir faul var. Hakemin raporunda yazanın aksine, VAR'a çağrılıp izlemesi gerekiyordu, bu kural hatasıdır. Bundan daha ağır kural hatası vardı. Hakemlerden ek raporlar isteyerek ayıplar örtbas edilmemeli ki hata yapan 10 kere düşünsün, bütün hakemler düşünsün. 'Böyle yaparsam maç alamam' desin. Böyle yapan hakemi 3 gün sonra maça atıyorsunuz, işareti veriyorsunuz, 'Kural hatası falan dinlemem' diyorsunuz. Süreç yönetimi dedim ya, böyle bir itiraz varsa inanmasanız bile süreç sonuçlanana kadar etik olarak hakeme maç verilmez."

"LİGDE GARİP OLAYLAR YAŞAMIYOR DEĞİLİZ"

Koç, şampiyonluk iddialarını sürdürdüklerini vurguladı:

"Sonuna kadar iddiamızı sürdüreceğiz. 5 galibiyet 1 beraberlik demiştim, yetmeyebilir de ama sonuna kadar sürdüreceğiz. Maçlardan önce hakemleri hedef tahtasına koymadan, yok rakibimiz niye sert muhabbeti yapmadan, algı yapmadan... Alanya da kora kor oynadı, Erzurum'un nasıl oynadığını gördünüz, burada Ankaragücü de öyle. Rekabetin güzelliği böyle, her 3 puan ciddi para kazandırıyor, her takım kora kor mücadele etmeli, ligimiz böyle daha güzel olur. Ligimizde garip garip olaylar da yaşamıyor değiliz."

"BURAYA KADAR TERTEMİZ GELDİK"

Ali Koç, mağdur edilmelerine rağmen buraya kadar geldiklerini savundu:

"Dramatik bir maçtı, iki takım için de 3 puan önemliydi. 1 puan ikimize de yaramıyordu, ilk yarı Ankaragücü 3-4 yapabilirdi, ikinci yarı biz 3-4 yapabilirdik, kafa kafaya gitti maç, uzatmanın son 1-2 dakikasında kimin gol attığını bile göremedim, sonradan öğrendim. Yarışa devam ediyoruz. Sezon başından beri takıma inandık, sonuna kadar inandık, zamanı geldi vites arttırdık, zamanı geldi kötü oynadık vs sonuna kadar inandık ve inanmaya devam edeceğiz. Allah neyi gösterir bilmiyorum, sonuna kadar mücadele verdik. Buraya kadar gelirken ne kayrıldık, ne ittirildik, ne destek aldık ki aksine mağdur olduk, pek çok puanımız gitti, sakin olduk. Biz buraya kadar tertemiz geldik, sonuna kadar tertemiz gidecek. İnşallah mutlu sona ulaşırız, ulaşamazsak da 2. olmayı garantilememiz lazım."