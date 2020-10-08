Metiner'den AKP ve MHP'ye 'acilen parti kapatma' çağrısı
AKP'li Mehmet Metiner, "Bugün PKK’nın partisi var. Yarın FETÖ’nün veya DEAŞ’ın partisi kurulabilir. O yüzden şimdiden tedbir almak gerekir" diyerek çağrıda bulundu.
AKP'ye yakın Star Gazetesi'nin yazarı ve eski milletvekili Mehmet Metiner, AKP ve MHP'ye "acilen" diyerek "parti kapatmayı mümkün kılan yasal düzenleme" çağrısı yaptı.
Metiner, 8 Ekim tarihli yazısında ilgili bölüm şöyle:
"AK PARTİ VE MHP’YE ACİL ÇAĞRI
Bugün PKK’nın partisi var. Yarın FETÖ’nün veya DEAŞ’ın partisi kurulabilir. O yüzden şimdiden tedbir almak gerekir.
Çağrım şu:
Yeni yasama döneminde terör örgütleriyle bağlantılı, onların talimatıyla kurulmuş, teröre ve şiddete arka çıkan ve terörü/şiddeti hangi gerekçeyle olursa olsun haklı gösteren partilerin kapatılmasını mümkün kılan yasal düzenlemenin acilen yapılması olmazsa olmaz bir öneme sahiptir.
Yarın geç olabilir…
Hiçbir Avrupa ülkesinde bu tür partilerin kurulmasına izin verilmez. Kurulmuşsa da o parti kapatılır."
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