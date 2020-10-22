Metro Turizm'de çocuğa cinsel istismarda bulunan muavin tutuklandı
Metro Turizm’e ait otobüste seyahat eden 17 yaşındaki bir kız çocuğu, yan koltukta kendisini izleyerek cinsel istismarda bulunan muavini cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülere tepki yağmasının ardından muavin Hüseyin Ç. tutuklandı.
Edirne'de bir akrabasını ziyaret eden 17 yaşındaki E.H., salı günü İstanbul'a dönerken bindiği yolcu otobüsünün muavini Hüseyin Ç., tarafından cinsel istismara uğradı. Muavin, genç kızın yanındaki koltuğa oturup, cinsel organıyla oynarak, cinsel istismarda bulundu. E.H., bu durumu cep telefonu kamerası ile kaydedip, İstanbul'da duruma anlattığı ailesiyle birlikte muavin hakkında polise giderek şikayette bulundu. Muavin Hüseyin Ç., görüntülerinin yayınlandığı sosyal medyada büyük tepki gördü.
E.H.'nin şikayeti üzerine polisin aradığı muavini Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bugün yakaladı. Polis, yaptığı çalışmada, Hüseyin Ç.'nin ailesiyle birlikte Keşan'a geldiğini ve buradan da yaşadığı Uzunköprü ilçesine gitmek üzere bir araçla yola çıktığını belirledi. Aracı takibe alan polis, yolda durdurup içindeki muavini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ç. savcılıktaki soruşturmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen muavin mahkemece tutuklandı.
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