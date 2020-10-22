Metro Turizm'de skandal görüntüler: 17 yaşındaki yolcu muavin tarafından böyle istismar edildi
Metro Turizm’e ait otobüste seyahat eden 17 yaşındaki bir kız çocuğu, yan koltukta kendisini izleyerek cinsel istismarda bulunan muavini cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler tepki toplarken Metro Turizm henüz bir açıklama yapmadı.
Geçtiğimiz yıllarda uyuyan bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavini ile gündeme gelen Metro Turizm’de bir skandal daha yaşandı.
Aykırı'dan Egehan Erkün'ün haberine göre, Metro Turizm’e ait otobüste seyahat eden 17 yaşındaki bir kız çocuğu, yan koltukta kendisini izleyerek cinsel istismarda bulunan muavini cep telefonuyla kayda aldı.
Kayda alının videoda muavinin, 17 yaşındaki yolcuyu izleyerek cinsel saldırıda bulunduğu görüldü.
METRO TURİZM’DE YAŞANAN İLK SKANDAL DEĞİL
Metro Turizm geçtiğimiz yıllarda da cinsel istismar skandallarıyla gündeme gelmişti. 2016 yılında, Muğla'dan İstanbul'a giden üniversite öğrencisi bir genç kız, uyuduğu esnada yanındaki Metro Turizm çalışanının cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.
Yaşanan olayın ardından binlerce vatandaşın tepkisi üzerine firma yetkilileri tarafından özür mesajı yayımlanmıştı. 2017 yılında ise aynı firmada çalışan bir şoförün cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada gündeme gelmişti.
Bu olayın ardından ise firma yetkilileri tarafından, “Görüntüler 2 ay önce bir yolcumuz tarafından kaydedilerek bize gönderildi. İzledikten sonra şoförün iş akdine son verdik” açıklaması yapılmıştı.
TEPKİ YAĞDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılması ardından, cinsel istismar skandallarıyla bir kez daha gündeme gelen Metro Turizm’e sosyal medyada binlerce vatandaş tepki gösterdi. Görüntülere ilişkin firmadan açıklama yapılması talep edilirken, henüz yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.
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