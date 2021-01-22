Metrobüs hatlarındaki değişiklik Salı günü başlıyor
Sefer sayıları artırılan metrobüs hattında, hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek için otobüslerin tabelasında kodlar yerine, artık gidilecek son istasyonun ismi yazacak. Hattaki aktarmalar da azalacak. Uygulama 26 Ocak Salı günü başlayacak.
İstanbul’da ulaşımın ana aksı haline gelen 44 istasyonlu Metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında, güncelleme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yolculara daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma da yürüttü.
Yapılan yeni sefer planlaması sayesinde günlük kat edilen mesafe 18 bin kilometre artırıldı. Aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapılması kararı alındı.
Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları artık tarihe karışıyor. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak.
Yani; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları, metrobüs otobüslerinin tabelalarında yerini alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay'ı hedef aldı
- Bakanlıktan mobil ekmek büfelerine yasak
- İstanbul'a yine kar geliyor
Video Haberler
- Görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu!
- 15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı
- TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler
- Yurttaşın 'Cumhurbaşkanlığı' sözlerine yanıt verdi
- Üşümesin diye üzerine battaniye serilmişti, ölü bulundu
- Ankara'da pitbull dehşeti
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay'ı hedef aldı
- Bakanlıktan mobil ekmek büfelerine yasak
- İstanbul'a yine kar geliyor