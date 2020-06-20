Metrobüs içinde şemsiyeyle korundular
İstanbul''da dün aralıklarla etkili olan sağanakta bazı metrobüslerden bazılarının tavanından içeriye su aktı. Yolcular metrobüs içinde akan sudan şemsiye ile kendilerini korudu.
İstanbul''da dün aralıklarla etkili olan sağanakta bazı metrobüslerden bazılarının tavanından içeriye su aktı. Metrobüs içinde akan sudan şemsiye ile korunarak yolculuk yapanlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da dün aniden bastıran sağanakta metrobüste ilginç görüntüler oluştu. Metrobüs tavanından damlayan yağmur vatandaşların üzerine aktı. Bazı yolcuların yağmur sularından korunmak içinde şemsiye açtı. Yaşanan bu anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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