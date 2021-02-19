Metropoll Araştırma'dan son anket

19 Şubat 2021 Cuma, 07:46

Metropoll Araştırma, ocak ayında yaptığı anketin sonucunu paylaştı. Şirketin başkanı Özer Sencar’ın “Yorumsuz” olarak paylaştığı 'Türkiye’nin gidişatı' anketinin grafiğinde halkın gidişattan memnun olmadığı net biçimde görülüyor.

Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren yüzde 30’un altına düşen “Türkiye iyiye gidiyor” diyenlerin oranı geçtiğimiz ay yüzde 21,5’e kadar düşmüştü. Bu ay ise yüzde 25,2 olarak açıklandı. Türkiye’nin durumu kötüye gidiyor diyenlerin oranı ise yüzde 60,4 olarak açıklandı.

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Sencar’ın paylaştığı grafik incelendiğinde ne 17-25 Aralık operasyonu döneminde ne de 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasındaki dönemde bu kadar düşük bir oranın çıkmadığı görülüyor.

İşte o grafik: