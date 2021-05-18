MetroPOLL siyasilerin beğeni düzeyi anketini paylaştı! Erdoğan - Akşener kafa kafaya

18 Mayıs 2021 Salı, 14:01

MetroPOLL Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, 'Türkiye’nin Nabzı' araştırmasının nisan sonuçlarından 'siyasilerin beğeni düzeyi' bölümünü paylaştı. Buna göre; AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beğeni düzeyi, 0 ila 10 arasından 4,5 olurken, İYİ Parti lideri Meral Akşener’inki 4,3 olarka çıktı. Ancak medyanda Akşener, Erdoğan'dan bir puan önde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun beğeni ortalaması yüzde 3,6 seviyesindeyken, arkasından yüzde 3,3’le MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MEDYAN DAHA ÖNEMLİ



MetroPOLL'ün CEO'su Özer Sencar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı seçimi yönünden medyanın daha önemli olduğu yönündeki bir yoruma da katıldığını belirtti.