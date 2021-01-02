MetroPOLL'den aşı anketi: Yüzde 51,5 sıcak bakıyor
MetroPOLL'ün araştırmasına göre, halkın yüzde 51,5'i Çin'den gelen koronavirüs aşısını yaptıracağını söylerken yüzde 48,5'i yaptırmayacağını beyan etti. Siyasi parti seçmenlerinin verdiği yanıtlar ise dikkat çekti.
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin "Koronavirüs aşısı geldiğinde yaptıracak mısınız?" sorusunun yöneltildiği bir anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 51,5'i "Evet, yaptıracağım" derken, "Hayır, yaptırmayacağım" diyenlerin oranı yüzde 48,5 oldu.
Türkiye'nin Çin'den satın aldığı Sinovac marka koronavirüs aşılarının 3 milyon dozluk ilk kısmı çarşamba sabahı Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.
Konteynerler, uçaktan alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın deposuna nakledildi. Covid-19 aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından MetroPOLL Araştırma Şirketi dikkat çeken bir anket yaptı.
"Koronavirüs aşısı geldiğinde yaptıracak mısınız?" sorusunun yöneltildiği ankete katılanların yüzde 51,5'i "Evet, yaptıracağım" derken, "Hayır, yaptırmayacağım" diyenlerin oranı yüzde 48,5 oldu.
Covid-19 aşısıyla ilgili daha önce başka bir şirket tarafından yapılan ankette, "Aşı yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 46, "Hayır yaptırmayacağım" yanıtını verenlerin sayısı yüzde 54 oranında hesaplanmıştı.
SEÇMENLERİN AŞI YANITI
AKP seçmenden "Evet yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 59,1 olurken; CHP seçmeninden aşı yaptıracağını söyleyenlerin oranı yüzde 37,2'de kaldı. İYİ Parti seçmeninin yüzde 56,6'ı aşı yaptıracağını söyledi. MHP'den "aşı yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 57,6 iken; HDP seçmeninin yüzde 55,1'i "aşı yaptıracağım" yanıtını verdi.
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