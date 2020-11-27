Metropoll'den anket grafiği: Bugün erken seçim olsa...

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Twitter hesabından paylaştığı bir grafikle "bu şartlarda erken seçim olursa iktidar kesin kaybeder" yorumunu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 07:29
Metropoll'den anket grafiği: Bugün erken seçim olsa...
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Sencar, yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi: 

"Bu şartlarda erken seçim olursa iktidar kesin kaybeder."


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