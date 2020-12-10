MetroPoll'ün anketinde “kararsızların” oyu belirgin oldu: Sadece 2 parti barajı geçebiliyor

10 Aralık 2020 Perşembe, 15:37

MetroPoll Araştırma, kasım ayı anketini açıkladı. Açıklanan ankete göre kararsızların oyları dağılmaksızın barajı geçen partiler sadece AKP ve CHP oldu. AKP ve MHP'nin bu durumdaki toplam oyu ise 36,9 oldu.

MetroPoll'ün yaptığı kasım ayı anketinde katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların verdiği yanıtlara göre partilerdeki oy dağılımı şöyle oldu:

AKP: yüzde 30,2

CHP: yüzde16,4

İYİ Parti: yüzde8,2

HDP: yüzde 7,6

MHP: yüzde 6,7

DEVA Partisi: yüzde 1,6

SP: yüzde 1,1

GP: yüzde 0,6

DİĞER: yüzde 0,8

Kararsızım: yüzde 12,8

Protesto oy: yüzde 8,8

Cevap yok: 5,2

AKP 5 YILDA YÜZDE 17 OY KAYBETTİ

Metropolün yaptığı anketlerin karşılaştırmalı grafiğinde ise en çok oyu AKP'nin Temmuz 2016 tarihinden bu yana yaklaşık yüzde 17 oranında oy kaybı yaşadığı görüldü.

Kasım 2015 ile Kasım 2020 tarihleri arasındaki karşılaştırmalı oy dağılımı grafiği şöyle: