MetroPOLL'ün CEO'su: Halkın büyük çoğunluğu karşı çıkıyor

23 Temmuz 2020 Perşembe, 21:13

“İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” bir süredir bazı kesimlerin saldırısı altındaydı. 2011'de imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye olmuştu. Son olarak Pınar Gültekin cinayetinin ardından pek çok kentte sokağa dökülen kadınlar, sözleşmenin uygulanması çağrısı yaptı.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve CEO'su Özer Sancar, Türkiye’nin İstanbul sözleşmesinden çekilmesine ilişkin kamuyounu değerlendirdi. Yurttaşların büyük çoğunluğunun sözleşmeden Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesine karşı olduğunu belirten Sencar, "Bu girişimden vaz geçilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sencar'ın Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle:

"Halkın büyük çoğunluğu Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşı çıkıyor. Bu girişimden vaz geçilir diye düşünüyorum."