"Mevcut başkana oy verir misiniz?" anketinde çarpıcı sonuçlar

16 Eylül 2020 Çarşamba, 11:33

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Eylül ayı anket sonuçlarını paylaştı.

Vatandaşlar "yaşadığınız ilin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz" sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 57, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 58 ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 62.8 olarak gözüktü.

En başarılı 30 ilçe ve en başarılı 15 büyükşehir oranları ise şöyle gerçekleşti: