Mevsimsel alerji ve Covid-19 arasındaki farklar nelerdir?

19 Şubat 2021 Cuma, 09:12

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (COVID 19) salgını ile mücadelesi sürüyor. Koronavirüs bugüne kadar dünyada yaklaşık 110 milyon kişiye bulaştı. Salgın sebepli vefat sayısı ise dünya genelinde 2,43 milyona ulaştı. Covid 19 salgını sürecinde en çok karıştırılan konulardan biri ise koronavirüs ile diğer hastalıkların belirtileri oldu.

Özellikle mevsimsel alerjiden şikayetçi olan bireyler, alerji semptomları ile koronavirüs semptomlarını ayırt etmekte zorlanıyor. Alerjinin belirtilerinden olan hapşırık, burun akıntısı gibi semptomlar, koronanavirüs ile karıştırılabiliyor.

SEMPTOMLAR ARASINDAKİ FARKLAR

İşte Sağlık Bakanlığı COVID-19 belirtileri çizelgesine göre, koronavirüs ve mevsimsel alerjide görülen belirtilerin birbirlerinden farkları:

Ateş: Covid-19 (Yaygın) – Mevsimsel alerji (Nadir görülen)

Baş ağrısı: Covid-19 (Az yaygın) – Mevsimsel alerji (Az yaygın)

Bitkinlik: Covid-19 (Yaygın) – Mevsimsel alerji (Az yaygın)

Boğaz ağrısı: Covid-19 (Az yaygın) – Mevsimsel alerji (Az yaygın)

Bulantı veya kusma: Covid-19 (Yaygın olmayan) – Mevsimsel alerji (Görülmeyen)

Burun akıntısı veya tıkanıklığı: Covid-19 (Nadir görülen) – Mevsimsel alerji (Yaygın)

Gözlerde kaşıntı veya sulanma: Covid-19 (Nadir görülen) – Mevsimsel alerji (Yaygın)

Hapşırma: Covid-19 (Nadir görülen) – Mevsimsel alerji (Yaygın)

İshal: Covid-19 (Yaygın olmayan) – Mevsimsel alerji (Görülmeyen)

Koku veya tat kaybı: Covid-19 (Az yaygın) – Mevsimsel alerji (Nadir görülen)

Nefes darlığı: Covid-19 (Yaygın) – Mevsimsel alerji (Az yaygın)

Öksürük: Covid-19 (Yaygın) – Mevsimsel alerji (Az yaygın)

Vücut ağrıları: Covid-19 (Az yaygın) – Mevsimsel alerji (Nadir görülen)

TÜRKİYE‘DE 6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞI OLDU

Ocak ayından itibaren Türkiye genelinde başlatılan koronavirüs aşılama uygulaması devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de koronavirüs aşısı olanların sayısı 6 milyonu geçti. Ülkede aşı olanların sayısı 6 milyon 144 bin 388’e ulaştı. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 5 milyon 234 bin 508 olurken, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 909 bin 880’e ulaştı.