Mezarlık görevlisi: "Ülkede 18 ölüm açıklandığı gün burada 17 kişiyi defnettik"

27 Kasım 2020 Cuma, 10:52

Mezarlıkta Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler tabutla birlikte defnediliyor. Cenaze namazı mezar başında kılınıyor ve mümkün olduğunca yakınları dışında kalabalık oluşmasına izin verilmiyor. Görevliler, özel koruyucu elbiseler ile çalışıyor.

"ÜLKEDE 18 VEFAT DEDİKLERİ GÜN BİZ 17 KİŞİYİ DEFNETTİK"

Mezarlıkta üçü kadın biri erkek gassal ile iki imam görev yapıyor. İsminin yayınlanmasını istemeyen görevliler, açıklanan ölüm rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, son dönemde cenazalerin ardı ardına geldiğini şöyle anlatıyorlar:

“Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye’de 18 ölüm açıkladığı gün burada 17 kişiyi defnettik. İstatistikleri bilemem, ama ben burada yıkadığım cenaze sayısını biliyorum, Sabah gasilhaneye giriyorduk akşama kadar içeride kalıyorduk. Çoğu zaman yemek yemeye bile gidemiyorduk. Son günlerde yine ona benzer bir yoğunluk var. 10-12 kişiyi yıkıyorum bir günde. 6 aydır hep yoğunuz. En fazla cenazeyi Eylül ayında yıkadık. Günde 26 cenaze yıkadığımız oldu” dedi.

Mezarlık görevlileri bugünlerde günlük ortalama 30 kişinin defin işleminin yapıldığını anlatıyor.

“YAKINLARI CENAZEYİ SON KEZ GÖRMEK VE SARILMAK İSTİYOR”

Kameralara konuşmak istemeyen görevliler, yakınlarını kabyeden ailelerin acıları nedeniyle zaman zaman sorunlar yaşandığını da belirterek “Yakınlarının cenazelerini öpmek, sarılmak isteyenler var. Bu durum bizi çok zorluyor. Çünkü bu dönem de hepsi yasak ve tehlikeli. Hastanede yoğun bakımda olduğu için hastalar orada göremiyorlar. O yüzden burada görmek istiyorlar. Biz kendilerine yasak olduğunu ve buna izin olmadığını söylüyoruz. Hatta burada bize silah çektikleri bir gün vardı. Sağlık çalışanları şiddet görüyor, burada bize de aynıları oluyor. Sanki ölümünden biz mesulmüşüz gibi davrandıkları oluyor” diyorlar.

“BURAYA GÖMÜLENLERİN YÜZDE 90’I 50 YAŞ VE ÜSTÜ”

Mezarlık görevlilerinin anlattıkları Sağlık Bakanlığı’nın 65 yaş ve üzerine getirdiği sokağa çıkma yasağının gerekçesini de gösteriyor:

“Burada defnettiklerimiz arasında genç ve çocuk yok. Yüzde 90’ı 50 üstü. Tek istisna olarak bir bebek geldi. Yoğun bakımda kapmış virüsü. Bir de 33 yaşında bir bayan vardı. Gerisi hep yaşlı.”

BABASINI KAYBEDEN SEZAİ ÖZEN: "İNSANLAR ARTIK BU HASTALIKLA DALGA GEÇMEMELİ"

Yakınlarını kaybedenler, onlara son görevini yerine getirmek için mezarlıkta bulunan acılı aileler hüzün ve endişeyi bir arada yaşıyor. O isimlerden biri de 82 yaşındaki babasını kaybeden Sezai Özen.Hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan, ilaç dahi içmediğini söylediği babası Şevki Özen'i defneden Sezai Özen, yaşadığı acı deneyimi paylaşırken, uyarılar yapıyor.

Şevki Özen, Sivas'ta gördüğü tedavinin ardından Ankara'ya getirilmiş, henüz buradaki tedavisinin başlamasının 12'inci gününde hayatını kaybetmiş. Babasının Covid-19'un yol açtığı beyninde pıhtılaşma sonucu hayatını kaybettiğini paylaşan Özen, anlaşılması gereken en önemli durumun artık insanların hastalıkla dalga geçmemesi olduğunu, kalabalıklardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta cumartesi günü kısmi yasakları tekrar devreye sokmuş, vatandaşları uyarmıştı. Alınan yasakları değerlendiren Sezai Özen, babasının evden sadece market için çıktığını ve hastalığı böyle kaptığını söylerken, bu yasakların yeterli olmadığını, önlemlerin tuhaf olduğunu ve alınan önlemlerin insanları oyaladığını anlattı.



