Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi’nde okutuyor

07 Mart 2021 Pazar, 10:36

Gülseren Bozkurt,Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’nın en eski çiçekçilerinden. Çiçek satarak geçimini sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü anlattı.

"ÇALIŞMAK AYIP DEĞİL, MUHTAÇ OLMAK AYIPTIR"

15 yıldır mezarlık girişinde çiçek sattığını anlatan Bozkurt, “Eşim gündelik işlerde çalışıyor her zaman da iş bulamıyor. Bazen de bana yardım ediyor. Ben buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum, evime katkı sunuyorum. Çalışmayı seviyorum. Çocuklarıma, liseye başladıkları günden bu yana çalışıyorum. Onların okuması için çaba harcıyorum. Buradan kazandığım parayla bir çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdi, kızım da halen yurt dışında Oxford Üniversitesi’nde okuyor. Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir. Kazandığım parayı çocuklarıma harcamak güzel, gücü yeten her kadın isterim ki çalışsın, kendi ayakları üzerinde durabilsin. Kadının her zaman en güzel yerde olması lazım. Çalışmak ayıp değil, muhtaç olmak ayıptır. Dünya Kadınlar Günü bir gün değil her gün olmalıdır, onlara karşı olan sevgi, saygı her gün olmalı. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

"ANNEM, BİZİM İÇİN ZORLUKLARLA MÜCADELE ETTİ"

Annesinin hem ağabeyini hem de kendisini okutmak için bin bir türlü zorluklarla mücadele ettiğine şahit olduklarını söyleyen Oxford Üniversitesi 5’inci sınıf öğrencisi Merve Bozkurt (25), ''Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari’de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar” dedi.



