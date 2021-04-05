MG’den Elektrikli Station Wagon
Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz kökenli otomobil markası MG (Morris Garages), Avrupa pazarlarındaki planlarında önemli bir rol oynayacak yüzde 100 elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric’in ardından şimdi de MG5 isimli yeni modelini tanıttı.
Dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli station wagon otomobili olma özelliğiyle dikkat çeken MG5’in 2021 yılının son çeyreğinde Avrupa pazarlarında satışa sunulması hedefleniyor.
MG5 Electric, aile ihtiyaçlarını ve dinamik bir yaşam tarzını birleştiren tasarımıyla kullandığı araçta çevrecilik, sessizlik ve konfor talep eden sürücülere hitap ediyor. Aracın 578 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltukların katlanmasıyla 1.456 litreye kadar büyüyebiliyor. MG5 Electric, maksimum 500 kilogram römork çekme kapasitesi ve 75 kilogram port bagaj taşıma kapasitesi sunuyor.
MG5 Electric, ön ile arka aks arasına entegre edilen güçlü lityum iyon batarya ile 400 kilometrenin (WLTP) üzerinde bir menzil sunuyor. Aracın elektrik motoru 184 beygir güç üretiyor. MG5’in yerleşik 11 kW lık şarj cihazı AC akımla da hızla şarj edilebilmesine olanak sağlıyor. Aracın bataryası hızlı şarj (DC) ile sadece 30 dakikada yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Marvel R Electric gibi MG5’te araçtan cihaza elektrik aktarımına izin veren yenilikçi V2L teknolojisine sahip bir otomobil.
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