MHK Başkanı Serdar Tatlı, kulüplere 'tavır' koymuş!

30 Mayıs 2021 Pazar, 11:04

MHK Başkanı Serdar Tatlı, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarına üst üste aynı hakemi atamasının arkasında kulüplere karşı aldıkları tavır olduğunu açıkladı; böylelikle Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı ve TFF, kulüplerle olan husumetini bir anlamda itiraf etti.

Serdar Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halil’i (Umut Meler) verdik, yönetti, bitti. Performansı son derece başarılı olmasına rağmen, Beşiktaş kulübü ve Sergen hocadan gelen tepkiler bizim için yeterli olmadı. İnatlaşma değildi. Oradaki mesaj şu idi; eğer hakemimiz bizim kriterlerimize göre başarılı bir maç yönetmiş ise, maç sonrası herhangi bir kulüp yöneticisinin veya teknik direktörün ‘Bir daha bizim müsabakamıza gelmesin’ demesini hakem camiası olarak kabullenmedik. Bu bir tavırdır. Hakemlik camiasının dik duruşunu gösterme açısından, hakemimize sahip çıkma açısından böyle bir uygulama yaptık. Kimse ardında başa bir niyet aramasın. Umut Meler de bizi mahçup etmedi.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Halil Umut Meler, Beşiktaş'ın önce Fenerbahçe'yle oynadığı derbi maçının hakemiydi. Ardından da Kasımpaşa ile oynanan maçta görev yaptı. Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrasında, "Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim. Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Yanlış anlamayın. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Ortada, gördüğünü çalan hakem arkadaşlar verilirse memnun olurum." şeklinde sert bir açıklama yapmıştıu.

Kasımpaşa maçından sonra ise Sergen Yalçın, “Yine de MHK gibi çok ciddi bir kurumun, Türk futbolunda önemli yeri olan bir kurumun böyle davranması camiamızı çok üzmüştür. Genelde hakemler zaten 5-6 maç aynı takıma vermiyorlar. Böyle bir şeyin bize uygulanması çok enteresan geldi. amacın ne olduğunu anlayamadık mesela. Kim atama yapıyorsa, Serdar Tatlı mı, Metin Tokat mı bilmiyorum öyle diyorlar, bunun nedenini tüm ülke futboluna açıklaması gerekiyor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Daha önce bir sürü teknik direktör isyanda bulundu. Ama hiç kimseye aynı hakem verilmiyor öteki hafta.” ifadelerini kullanmıştı. MHK Galatasaray'ın maçlarına da üst üste Fırat Aydınus'u atadı.







