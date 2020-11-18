MHK'nın FIFA hkemleri belli oldu; işte o isimler
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA’ya bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA’ya bildirdi. Kıdemli isimlerden ve hakemliği sürekli tartışılan Halis Özkahya yerini korudu. Liste dışı kalan bazı isimler VAR'a kaydırıldı.
Bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA Video Yardımcı Hakem kategorisi de oluşturuldu. Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.
2021 FIFA aday hakem listesinde yer alan hakemler şöyle:
FIFA Hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu
FIFA Yardımcı Hakemi: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel
FIFA Video Yardımcı Hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Bahattin Şimşek
FIFA Kadın Hakemi: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş
FIFA Kadın Yardımcı Hakemi: Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök
FIFA Plaj Futbolu Hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın
FIFA Futsal Hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak
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