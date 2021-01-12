MHP Genel Başkan Yardımcısı: Genel Başkanımız talimat verdiği an dava açılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, HDP'ye yönelik kapatma davası ile ilgili Bahçeli'den gelecek talimatı beklediklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 14:00
MHP Genel Başkan Yardımcısı: Genel Başkanımız talimat verdiği an dava açılacak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin kapatılmasına ilişkin "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevini yapması gerektiğini" belirtip bu yapılmadığı takdirde MHP’nin harekete geçeceğini söylemişti.

CNN Türk’e açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konu ile ilgili Bahçeli'nin "talimat"ını beklediklerini söyledi.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. Maddesini hatırlan Yıldız, “MHP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’yi kapattırma davasını açmasını beklemektedir. Genel başkanımızın buyurduğu gibi gecikme olursa MHP hazırlıklarını tamamlamıştır. Genel başkanımız talimat verdiği an dava açılacaktır” dedi.


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