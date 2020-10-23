MHP ve İYİ Parti arasında ‘bozkurt’ polemiği
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in partililerle birlikte bozkurt selamı vererek çektirdiği fotoğrafa MHP’den tepki geldi. MHP, “Bugün Kayseri, ülkücü hareketi öfkelendiren bir rezalete şahit oldu. Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır” derken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan da “Bozkurt Türklüğün sembolüdür. Alıp satılamaz, ihaleye çıkılamaz. Bugüne kadar izin almadık bugünden sonra da almayız” karşılığını verdi.
İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, önceki gün Kayseri Erciyes Tekir Yaylası’ndaki Başbuğ Otağı’nda partililerle birlikte bozkurt selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğrafa MHP’nin Kayseri milletvekillerinden ve il yönetiminden tepki geldi. Fotoğraf karesindeki İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan ise eleştirilere, “Bozkurt Türklüğün sembolüdür. Alıp satılamaz, ihaleye çıkılamaz. Bugüne kadar izin almadık bugünden sonra da almayız” karşılığını verdi.
MHP’DEN TEPKİ
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy Twitter hesabından, “Hainlerin elinden tutan, zillet ittifakına tutunan, ülkücülere haydut diyecek kadar çukurlaşan, Türk düşmanlarına gülücükler saçan İP’çilerin Kayseri’de bozkurt yapmaları tenakuz uçurumudur. Bozkurt işareti yapan ellerin önce temiz olması ahlak şartıdır. Açığa düştünüz, İYİ mi?” paylaşımını yaptı.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de sosyal medya hesabından, “Başbuğ Türkeş’in izinden ayrılıp Papaz Ernest Renan’ın yoluna sapanların bir fotoğraf karesiyle şov timi kurduklarını ilan etmelerini tebessümle izliyoruz. Erciyes’in suyu serttir, mertlik ister” tepkisini gösterdi.
MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da “Bugün Kayseri, ülkücü hareketi öfkelendiren bir rezalete şahit oldu. Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır” dedi.
İYİ PARTİ’DEN YANIT
Fotoğraf karesindeki İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan ise eleştirilere “Bozkurt Türklüğün sembolüdür. Alıp satılamaz, ihaleye çıkılamaz. Bugüne kadar izin almadık bugünden sonra da almayız” karşılığını verdi.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- Ayhan Bilgen'den Özdağ'a yanıt
- 9 ilde acele kamulaştırma kararı
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- Hakan Şükür'ün babasına istenen ceza belli oldu
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
Video Haberler
- İstanbul’da şiddetin görüntüleri! Tekme, yumruk, bıçak
- Köpeğiyle dolaşan adama saldıran kedi böyle saldırdı
- Kaymakamdan CNN Türk muhabirine şoke eden yanıt
- Kocası tarafından hem aldatıldı hem dayak yedi!
- Korkunç kaza! Minibüs devrildi: 14 yaralı
- Kartal'da dehşet anları!
- TIP dünyasını şaşkına çeviren olay! Boğazından çıktı
- İYİ Partili Türkkan erken seçim için çok net konuştu!
- Genç kadının komşuları tarafından darbedilmesi kamerada
- İzmir'de görüntülendi! Köpekten 'insanlık' dersi
En Çok Okunan Haberler
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- Ayhan Bilgen'den Özdağ'a yanıt
- 9 ilde acele kamulaştırma kararı
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- Hakan Şükür'ün babasına istenen ceza belli oldu
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim