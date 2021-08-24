MHP'den 9 ilde 'Bölge İstişare Toplantısı' yapacak

24 Ağustos 2021 Salı, 14:35

MHP'de 4 Eylül-3 Ekim arasında 9 bölgede istişare toplantısı yapılacak. Toplantılarla ilgili bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “İç siyasetten ekonomiye, sosyal konulardan dış politikaya kadar Türkiye gündemini işgal eden önemli hususlar, mevcut sorunların çözümünde yürütme organına sağladığı güven ve istikrarla yapıcı işlev gören Cumhur İttifakı bağlamında değerlendirilecek” dedi.

MHP, 4 Eylül’de Afyonkarahisar’da yapacağı açılış toplantısının ardından, 5 Eylül’de Bursa’da ilk bölge istişare toplantısını gerçekleştirecek. Ardından da Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara’da istişare toplantıları yapacak. Toplantılarda, TBMM çalışmaları, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelere ilişkin iç ve dış gündem konuları ele alınacak.

“CUMHUR İTTİFAKI'NIN SÜRDÜRÜLMESİ ÜZERİNDE DURULACAK”

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Semih Yalçın, toplantıların gündemi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Meclis çalışmalarıyla ilgili üzerinde durulacak hususların başında, yeni Anayasa hazırlıklarıyla Cumhur İttifakı bünyesinde bu hususta sağlanan mutabakat ve konunun Meclis gündemine getirilmesi gelmektedir. Cumhur İttifakı 2023 vizyonu ve o tarihte yapılacak seçimler için devam edecek olmakla birlikte, bu siyasi mutabakatın Türkiye’nin bütün 21. yüzyılı kapsayacak küresel hedefler doğrultusunda sürdürülmesi hususu üzerinde durulacaktır.

Yeni Türkiye, 21. yüzyılda yeni yönetim modeliyle yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bu istikamete doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Türk siyasetinin dominant partisi MHP, belirlenen yüksek hedeflere kabınca katkıda bulunmak üzere büyük bir dinamizmle çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin içeride ve dışarıda bazı sorunlarla karşı karşıya bulunduğu kamuoyunun malumudur. İç siyasetten ekonomiye, sosyal konulardan dış politikaya kadar Türkiye gündemini işgal eden önemli hususlar, mevcut sorunların çözümünde yürütme organına sağladığı güven ve istikrarla yapıcı işlev gören Cumhur İttifakı bağlamında değerlendirilecektir.”