MHP’den AYM'ye Berberoğlu tepkisi: AYM görev sınırlarını aştı...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'yla ilgili gerekçeli kararına ilişkin, "AYM dava yoluyla norm, şikayet yoluyla hak ihlali denetimi yapar. Ancak Anayasa'yı yeniden yorumlama yetkisi yoktur. AYM görev sınırlarını aşmış, Anayasa'yı yeniden yorumlamış, TBMM'nin yasama yetkisine tecavüz etmiştir" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, yaptığı yazılı açıklamayla Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu davasında açıkladığı gerekçeli kararını değerlendirdi.
AYM'ye kararına sert tepki gösteren Yıldız, şunları kaydetti:
"Anayasa'nın geçici 20. maddedeki istisna 20 Mayıs 2016 tarihine kadar kuralda sayılan mercilere intikal eden yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalarla ilgilidir. Bu madde ile kişinin dokunulmazlığı tamamen kaldırılmış değildir. Geçici 20. madde özel düzenlemedir. Genel düzenlemenin önündedir.
"TBMM'NİN YASAMA YETKİSİNE TECAVÜZ ETMİŞTİR"
Yeniden milletvekili seçilmesi mercilere intikal etmiş dosyalar açısından kişiye 83. maddenin 4. fıkrası uyarınca yeniden dokunulmazlık kazandırmaz. Yeniden seçilenler için geçici 20. madde hükümleri uygulanamaz gerekçesi Anayasa'ya ve AYM kuruluş kanununa aykırıdır. AYM dava yoluyla norm, şikayet yoluyla hak ihlali denetimi yapar. Ancak Anayasa'yı yeniden yorumlama yetkisi yoktur. AYM görev sınırlarını aşmış?, Anayasa'yı yeniden yorumlamış, TBMM'nin yasama yetkisine tecavüz etmiştir. Anayasa 138/1’e açıkça aykırı hüküm kurmuştur. Hak ihlali kararıyla yargılanmanın yenilenmesi yolunu açmıştır. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin yetkisinde yapılacak herhangi bir işlem yoktur."
Yıldız, CMK'nın hükümleri açık olduğunu belirterek, "Mahkumiyet kararı veren yerel mahkemeye gidilecektir. Başka türlü tasarruf hukuk dışıdır, keyfiliktir. Hukuk keyfiliğe müsaade edemez" değerlendirmesinde bulundu.
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