MHP’den ihracı istenen Cemal Enginyurt’tan Erdoğan’a çağrı: Tarım Bakanına hesabı sorun
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklamasına tepkisinin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bu gelişmenin ardından MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.
AKP'ye karşı ve parti içi eleştirileriyle gündeme gelen, dün, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MHP’li Enginyurt, vekili olduğu Ordu’da fındık fiyatları üzerinden bir oyun oynandığını ileri sürdü.
“Tarım Bakanı üreticiye ihanet ediyor” diyen Enginyurt, Erdoğan’a seslenerek “Tarım Bakanına hesabı sorun” çağrısını yaptı. Cemal Enginyurt’un açıklaması şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, fındık fiyatları üzerinden oyun yapanlar var. Tarım Bakanı, rekolteyi 665 bin ton diyerek ve Avrupa pahalı fındık yemez sözüyle, üreticiye ihanet ediyor. Tarım bakanına hesabı sorun. Fındık üreticisini alivreciye yem etmeyin. Fındık yaşamdır.”
Video Haberler
- Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!
- Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
- İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada
- İstanbul'da yolcu otobüsü benzinliğe böyle daldı
- Esenler’de dehşet anları: Klima bomba gibi patladı
- İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti
- Görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı böyle yerleştirmiş
- Bir anda aracın içine girdi! Ekipler harekete geçti
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı