MHP’li Cemal Enginyurt’a ihraç talebi
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklamasına tepkisinin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Grup Başkanlığı Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıkladı.
TARIM BAKANINI ELEŞTİRMİŞTİ
Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklamalarına ilişkin olarak, "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz" diye konuşmuştu.
Video Haberler
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
- Soylu ile atışan Metiner'in o görüntüleri ortaya çıktı
- Acı biber yedi, fenomen oldu
- İstanbul Sözleşmesi için kadınlar Kadıköy'e akın etti
- Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler
- “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler