MHP’li Cemal Enginyurt’a ihraç talebi

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:04

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Grup Başkanlığı Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıkladı.

TARIM BAKANINI ELEŞTİRMİŞTİ

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklamalarına ilişkin olarak, "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz" diye konuşmuştu.



