MHP'li Binboğa, Gelecek Partili Özcan'ı tehdit etti

MHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi Hulusi Binboğa sosyal medya hesabından, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan’ı tehdit etti. Binboğa gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2021 Cuma, 07:41
MHP'li Binboğa, Gelecek Partili Özcan'ı tehdit etti
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MHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi Hulusi Binboğa,Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'ı tehdit etti. Selçuk Özdağ'a saldırının üzerinden bir hafta geçmeden gelen tehdit sosyal medyada tepki çekti.

Gelecek Partisi’ne ait resmi twitter hesabından parti sözcüsü Serkan Özcan’ın açıklamaları paylaşıldı. Özcan MHP’li isim tarafından Twitter’da tehdit edildi.

Serkan Özcan açıklamasında “Ülkede bir kayyum düzeni mi vardır? Sayın Bahçeli kendisini Ak Partiye kayyum mu atamıştır? Bu ülkede hiç kimse ev sahibi pozlarıyla siyasete ve millete ayar vermeye kalkmasın” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi olan Hulusi Binboğa, Serkan Özcan’ı twitter’da açıkça tehdit etti. Hulusi Binboğa, “Bunun da sırtı kaşınıyor herhalde” diyerek Gelecek Partisi’ni ve Serkan Özcan’ı hedef haline getirdi.

Binboğa daha sonra paylaşımını sildi.

İşte o paylaşım:


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