MHP'li eski vekil Yalçın Kaya'ya kesin ihraç talebi

MHP'nin 21. Dönem Milletvekili Yalçın Kaya, kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2021 Pazar, 17:04
MHP'li eski vekil Yalçın Kaya'ya kesin ihraç talebi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada Yalçın Kaya'nın disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın mesajında, "Partimiz üyesi ve 21. Dönem İçel Milletvekili Yalçın Kaya parti tüzüğümüzün 78/4 maddesi kapsamında parti üyeliğinden tedbirli ve kesin çıkarma cezası talepli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.


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