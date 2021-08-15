MHP'li eski vekil Yalçın Kaya'ya kesin ihraç talebi
MHP'nin 21. Dönem Milletvekili Yalçın Kaya, kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada Yalçın Kaya'nın disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın mesajında, "Partimiz üyesi ve 21. Dönem İçel Milletvekili Yalçın Kaya parti tüzüğümüzün 78/4 maddesi kapsamında parti üyeliğinden tedbirli ve kesin çıkarma cezası talepli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.
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