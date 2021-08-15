MHP'li eski vekil Yalçın Kaya'ya kesin ihraç talebi

15 Ağustos 2021 Pazar, 17:04

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada Yalçın Kaya'nın disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın mesajında, "Partimiz üyesi ve 21. Dönem İçel Milletvekili Yalçın Kaya parti tüzüğümüzün 78/4 maddesi kapsamında parti üyeliğinden tedbirli ve kesin çıkarma cezası talepli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.