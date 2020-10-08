MHP'li Semih Yalçın'ın "Dilini koparırız" diyerek tehdit ettiği Dr. Çilingiroğlu'ndan açıklama

08 Ekim 2020 Perşembe, 21:20

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Halk TV'de konuşan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun Devlet Bahçeli'ye saldırdığını iddia ederek, "Uzaktan yiğitlik taslamak kolay tabii… Biz bu konuda gerekeni yapar, saldırgan ve üslup mahrumu dili kökünden koparırız" sözleriyle hedef aldı. Çilingiroğlu, Yalçın'ın bu ifadeleri üzerine kendisine dava açacağını duyurdu.

"Şahsıma hakaret eden ve kuru iftira atanlar hakkında yasal süreç bu gün itibari ile avukatlarımca başlatılmıştır" açıklamasında bulunan Çilingiroğlu, "Benim gibi aydınların tek ve gerçek bir önderi vardır; ulu önder Atatürk. Kimsenin elini eteğini şimdiye kadar öpmedik; bundan sonra da öpmeyiz. Bilim yaparız, bilim" dedi.



MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'den bahsederken, "İmparatorluk mu kuruyorsun lan" diyen Çilingiroğlu, özür dileyerek şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Bahçeliye de, devlet adamlarımıza da saygımız sonsuz. Hiç bir siyasi parti üyesi değilim, hiç bir siyasi partiye de karşı değilim. Siyaset denen şeye girmem lakin ben bilimciyim. Ancak görüşlerimizi söylerim. Canlı yayında söylenmiş bir kelime için düzeltme yaptım, özür de dilerim."