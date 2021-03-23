MHP'nin Cumhur ittifakındaki konumunu Alman Federal Hükümeti açıkladı

23 Mart 2021 Salı, 16:44

Almanya’da Sol Parti hükümete ülkücülerle ilgili bir soru önergesi yöneltti. Önergede Alman hükümetinden, MHP'nin AKP hükümeti içindeki rolünün yanıtlanması istendi.

Sol Parti’nin Merkel hükümetine, Türkiye'deki hükümet ittifakı içinde MHP'nin rolü konusunda ne bilgisi olduğunu ve MHP'nin etkisinin ittifak süresince değişip değişmediğini sorması üzerine, "Federal Hükümet, MHP'nin siyasi taleplerinin Türk hükümet üyeleri arasında karşılık bulduğunu ve bu taleplerin düzenli biçimde yasalara girdiğini gözlemlemektedir. İlaveten Federal Hükümet, son yıllarda MHP çevresinden kişilerin devlet yapılarındaki oranının da fark edilir biçimde arttığına dair bilgi sahibidir" denildi.

ANKARA İLE GÖRÜŞMELERDE MASADA

Sol Parti Meclis Grubu adına önergeyi yönelten Ulla Jelpke,” Alman hükümeti, Ankara ile yaptığı görüşmelerde masada Ülkücülerin de görünmeyen bir partner olarak sürekli oturduğunun bilincine varmalı. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Ankara'ya ilişkin çekimser ve onursuz açıklamaları giderek daha da utanç verici bir hal alıyor. Faşistler Alman hükümetinin partneri olamaz" dedi.

Jelpke açıklamasında, “MHP kurultayından bir gün önce HDP'ye yönelik kapatma başvurusu yapılmasını da Erdoğan'ın MHP'nin desteğini uzun süre garantilemek için verdiği bir hediye olduğunu” ifade etti.

Önergede, UID (Uluslararası Demokratlar Birliği) içinde Ülkücü hareketin etkisi ve kaç yöneticisinin hareketin mensubu olduğu ve geçmişte de o çevrelerde yer aldığı soruluyor. Alman hükümeti bu sorulara, devletin selametini tehlikeye atacağı ve bu bilgileri açıklaması halinde başka ülkelerle ilişkilerinin kalıcı biçimde zarar göreceği ve dış politikada zarara neden olabileceği ihtimali gerekçesiyle cevap veremeyeceğini belirtiyor.

“HER DAİM MÜCADELE ETMEYE HAZIRDIR”

Sol Parti'li Ulla Jelpke, MHP'yi de kapsayan önergede Ülkücülere yasak getirilmesi konusunu sorması üzerine hükümet ise şu yanıtı veriyor:

"Federal Hükümet, hukuk devleti çerçevesinde sahip olduğu imkanlarla aşırıcılık hedefleri güden gruplara karşı her daim mücadele etmeye hazırdır. Buna, söz konusu grupların yasaklanmasının gözden geçirilmesi de dahildir. Halihazırda gözden geçirilen olası yasaklamalar konularında ise Federal Hükümet prensip olarak görüş belirtmez."

Kaynak: DW Türkçe