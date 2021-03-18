HDP’ye kapatma davası dış basında yankı uyandırdı: AKP'nin ittifak ortağı MHP'nin baskısı

18 Mart 2021 Perşembe, 14:10

HDP Milletvekili Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılması dış basında yankı uyandırdı.

Haberlerde, muhalefete uygulanan siyasi baskıya dikkat çekilerek, HDP’nin kapatılmasının, ‘Erdoğan’ın iktidar partisinin aşırı milliyetçi müttefiki MHP’nin baskısı sonucunda gerçekleştiği’ yorumunda bulunuldu.

WASHINGTON POST: SİYASETÇİLER GÖREVDEN ALINDI, TUTUKLANDI

Washington Post haberinde, HDP’yi Türkiye’nin büyük muhalefet partilerinden biri olarak tanımlayarak Biden yönetimi tarafından kapatma davasının sert tepkiyle karşılaştığını belirtti. Haberde, HDP milletvekilli ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun koltuğunu elinden aldığına dikkat çekilerek, “Türkiye’nin siyasi muhalefete yönelik baskısını Kürt kökenli Belediye Başkanlarını da uyguladığı” belirtildi.

“Erdoğan, ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere Türkiye’de insan haklarını güçlendirmeye çalıştığı son vaatlerini zayıflatırken Kürt siyasetçilere yıllarca süren baskısını keskin bir şekilde hızlandırdı” denilen haberde şu ifadelere yer verildi:

2016’dan bu yana HDP liderlerini hapse atıldığı ifade eden Washington Post, “Belediye Başkanlığı’na seçilen düzinelerce parti üyesini görevden alındı veya tutukladı. Erdoğan’ın iktidar partisinin aşırı milliyetçi müttefikleri yıllardır HDP’nin yasaklanması çağrısında bulundu.”

Haberde seçimlere ilişkin, “Meclis’teki üçüncü en büyük parti HDP, Kürtler için daha fazla siyasi ve kültürel hakkı savunarak Erdoğan’ın iktidar partisinden seçmenleri uzaklaştırdı” yorumunda bulunuldu.

Gergerlioğlu’nun milletvekilliği sosyal medya paylaşımı nedeniyle düşürüldüğü ifade edilen haberde, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, "düşünce ve ifade özgürlüğü haklarının ciddi bir ihlali" olarak nitelendirdiği ve bunun Gergerlioğlu’nu parlamentodan çıkarmak için "bahane" olarak kullanıldığı ifadelerine yer verdi.

BLOOMBERG: HDP, AKP’NİN ÇOĞUNLUĞU KAYBETMESİNE NEDEN OLDU

Bloomberg ise haberinde Gergerlioğlu’nun milletvekilliğini düşürülme kararının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından HDP’ye kapatılma davası açıldığına dikkat çekti. Haberde, Erdoğan’ın kilit öneme sahip ittifakı MHP’nin, HDP’nin kapatılmasına yönelik defalarca yaptığı çağrıya dikkat çekildi.

Haberde, “Savcının, 600'den fazla HDP'liyi siyasetten menetmeyi amaçlayan hamlesi, liranın dolar karşısında yüzde 2'ye varan oranda değer kaybetmesine neden oldu. HDP, 2015’teki seçimlerde daha önce rastlanmamış biçimde 80 koltuk kazandı. Bu durum Erdoğan'ın partisinin ilk kez çoğunluğu kaybetmesine yol açtı. AK Parti meclisteki çoğunluğu tekrarlanan seçimlerde kazandı ve arından HDP'ye baskı uygulanmaya başlandı. Liderleri hapse atıldı ve onlarca seçilmiş Kürt Belediye Başkanı görevden alındı" ifadeleri yer aldı.

“HDP, iki yıl önceki yerel seçimlerde Türkiye’nin ana muhalefet partisinin Ankara ve İstanbul'da Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasına yardımcı oldu” denilen haberde şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan’ın müttefiki Devlet Bahçeli, 2023’te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde partiye karşı harekete geçilmesi için baskı yapıyor.”

REUTERS: ANKETLERDE OYLAR ERİDİ KARAR ARDINDAN GELDİ

Reuters ise haberinde, Türkiye’nin tehdit olarak gördüğü Kürt yanlısı partilerin yasaklanması ve kapatılması konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. HDP’ye yönelik son zamanlarda yasaklanma çağrılarıyla baskının zirve noktasına geldiği belirtilen haberde, “Erdoğan hükümeti koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarıyla savaşırken AKP ve milliyetçi müttefiklerinin oy oranlarının anketlerde eridiğinin görülmesiyle aynı zamana denk geldi. Seçimler ise 2023'e kadar planlanmamaktadır” denildi.

Haberde iddianameye yapılan atıfta, “Savcının, şu anki Eş Başkanları ve hapisteki eski liderler Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da dahil olmak üzere 600'den fazla HDP’li siyasetçiye siyaset yasağı getirilmesi talebinde bulunduğu” belirtildi.

Türkiye’deki parti kapatmalarının geçmişine ayrı bir bölüm ayrılan haberde şu ifadeler yer aldı:

“Erdoğan'ın İslamcı kökenli partisi 2008'deki kapatma davasından sağ çıkarken, İslamcı partiler de geçtiğimiz on yıllarda yasaklanmıştı. O zamandan beri Erdoğan, partilerin kapatılmasına karşı olduğunu defalarca ifade etti. HDP, genel olarak solcu ve azınlık yanlısı politikaları benimseyerek ilk kez 2014 seçimlerinde yer aldı. Esas olarak Kürtlerin taban desteğinin ötesinde, liberal seçmenlere de hitap etti. 2018 parlamento seçimlerinde oyların yüzde 11,7'sini yani yaklaşık 6 milyon oy aldı.”

AL-MONİTOR: EYLEM PLANI GÖZ BOYAMA

Al-Monitor ise haberinde, MHP lideri Bahçeli’nin, “Türkiye bir hukuk devleti ise HDP’nin kapatılması acil, hayati ve şarttır” ifadesi hatırlattı. Al- Monitor’a demeç veren Uluslarası Af Örgütü’nden Milena Buyum, ‘Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nda ortaya konulan hedeflerle kararın çeliştiğini’ ifade ederek, “Karar ne yazık ki... Göz boyamadan başka bir şey olmadığını gösteriyor” dedi.