MHP'nin vekil transferi talebine AKP'den yeni yanıt

22 Mayıs 2020 Cuma, 14:48

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) için milletvekili desteği vereceklerini söylemesi üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘vekil transferi kanunla yasaklansın’ talebine AKP’den olumsuz yanıt geldiği yönündeki Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın yazısına AKP'den yanıt geldi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Halkın tayin mv.lerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.



AKP'li siyasetçiler Bülent Turan ve Mustafa Elitaş’ın bugün Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuyla ilgili verdikleri yanıtlarda Bostancı’nın aksine konunun gündemde olmadığı yönünde açıklamalar gelmişti.