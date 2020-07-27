MHP'ye 'sansür' yetmedi: VPN'ler de engellensin!

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:14

Komisyondan geçen ve TBMM'de görüşülmesi beklenen 'internete sansür' düzenlemesi tartışmaları sürerken, MHP yazılı bir açıklama yaparak VPN servislerinin de engellenmesini istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamasında mevcut mevzuatların sorunları çözmekte yetersiz kaldığı ileri sürüldü. Sosyal medya şirketlerinin Türkiye üzerinden milyarlar kazandığını söyleyen Yıldız, “Erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN (sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

CİNSİYETLE KAFAYI BOZMUŞLAR

"Milli güvenliğimize karşı yapılan yıkıcı ve bölücü faaliyetler, haberleşme hürriyeti adı altında maskelenmektedir. Genel ahlakı ve aile düzenini yıkmaya odaklanmış mihraklar, gençleri uyuşturucu ve uyarıcı maddelere özendirmekte, intihara teşvik etmekte, cinsel istismar, pedofili gibi sapıklıkları meşru göstermekte, sapkın cinsel yönelimler ve tercihleri özendirmekte, toplumu temelden çürüterek kültürel değerlerimizi derinden yaralamaktadır.

SANSÜR YETMEDİ, VPN DE İSTİYORLAR

Erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN (sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir. Söz konusu platformlar, topluma haber ulaştırmaktan ziyade, kullanıcı sayısını artırmak uğruna kendilerini hiçbir disipline bağlı görmemektedir. İnternet ve sosyal medya mecralarının Türkiye’de hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için bu yasal düzenleme yapılmaktadır.

Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir."

AKP ve MHP'li vekillerin imzasını taşıyan kanun teklifi TBMM'ye sunulduğunda yürütme ve yürürlülük dahil 9 maddeden oluşuyor. Teklifle sosyal medya sitelerinin devletin taleplerine 24 saat içinde dönmemesi halinde kapatılmaları öngörülüyor.