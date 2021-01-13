MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamaya yarın itibariyle başlanacağını açıklamasının ardından yurttaşlar randevuyu nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Randevuların MHRS sistemi üzerinden alınacak. MHRS, Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı kolay randevu alma sistemidir. Koronavirüs aşı randevuları da MHRS sistem, üzerinden alınacak. Peki MHRS sistemi nedir, MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.
Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 28, 2020
Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/uu29S5hnYi
MHRS NEDİR?
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.
MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Yurttaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.
MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?
Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.
MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- Emekli askerlerden çağrı
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- Hayatında hiç görmediği şehirde evi olduğunu öğrendi
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- 3 general emekliye sevk edildi
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
- Organize suç örgütüne baskın kamerada: 6 kişi gözaltında
- Rektörlük binasına arkalarını dönüp türküyle seslendiler
- İstanbullular dikkat! Son iki gün... Kuyruklar oluştu
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
- Kılıçdaroğlu, apartman görevlisi çifti ziyaret etti
- Rekor can kaybı: CNN muhabiri gözyaşlarını tutamadı
- Karısını silahla başından vurdu
- Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- Emekli askerlerden çağrı
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- Hayatında hiç görmediği şehirde evi olduğunu öğrendi
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- 3 general emekliye sevk edildi