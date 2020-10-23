Michael Jackson, Mike Tyson'ı görmezden gelmiş: 'Egomu darmadağın etti'
Boks efsanesi Mike Tyson, "Pop’un Kralı" olarak tanımlanan Michael Jackson’la tanıştığında onun kendisini görmezden geldiği anları anlattı.
Kısa süre önce katıldığı podcast’te konuşan Tyson, Jackson’ın kendisini "hiçe saydığını" söyledi.
1987’den 1990’a kadar dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olan Tyson, organizatör Don King’le birlikte Jackson’la tanıştığı anları şu ifadelerle anlattı:
"Mike’la bir gün tanıştım, sanırım Cleveland’da bir konserdeydi. Don King’le birlikteydim. Ve ben şampiyondum, tartışmasız biçimde her şeyi kazanmıştım. Don, Micheal Jackson’a barış işaretiyle selam verdi. Michael da ona karşılık verdi. Ben de aynısını yaptım ama Michael elini indirdi."
Independent Türkçe'nin Express'ten aktardığına göre, Tyson sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir bakıma, 'Benimle oynadı mı? Hayır sadece beni görmedi' dedim. Benimle oynamadığını biliyordum çünkü ben şampiyondum."
Ancak görünüşe göre Jackson boksörü tanımadığından işler Tyson açısından daha da kötüye gitmiş.
Sahnedeydi, ben imza verirken bitmişti. Sonra Michael geldi Don’la konuşmaya başladı, benimle konuşmadı. Sonra onunla tanışmaya gittim. Bana, 'Seni bir yerden tanıyor muyum?' diye sordu. Egomu darmadağın etti. Ben de, 'Hayır sadece bir hayranım, tanıştığıma memnun oldum efendim’'dedim.
Tyson, Jackson’la daha sonra vakit geçirdiğini ve onun kendisini ‘iyi bir adam’ diye nitelediğini söyledi.
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