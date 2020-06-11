Michael Schumacher için sürpriz karar
51 yaşındaki efsane isim Michael Schumacher, yeniden bir ameliyata girecek.
2013 yılında emekliliği sırasında gittiği tatilde, Fransız Alpler’inde kayak yaparken, kaza geçiren ve kafasını bir kayaya çarpan efsane yarış pilotu Scumacher bu kaza sonrası komaya girmişti. Uzun süredir İsviçre’nin Cenevre kentindeki evinde yaşamına devam eden Schumacher, yaşanan kazadan sonra ufak iyileşme belirtileri gösterse de komada kalmaya devam etti.
Schumacher’in 7 yıl önce geçirdiği kaza beyninde bir kanamaya neden oldu. Söz konusu kanama, beyin ile beyni çevreleyen zar arasında oluşuyor ve beyne yaptığı baskı sebebiyle yüksek ölüm riski taşıyor.
51 yaşındaki efsane isim Michael Schumacher, yeniden bir ameliyata girecek. Efsane pilotun ailesi süreç boyunca, Schumi’nin sağlık durumunu olabildiğince gözlerden uzak tuttu ancak medyanın konu üzerindeki ilgisi sayesinde yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Daha önce Schumi’nin tedavi sürecinde yer alan kardiyoloji doktoru Philippe Menasche ameliyat için; “Amaç Michael’ın merkezi sinir sistemini yenilemektir.” dedi.
Beyin cerrahı Dr. Nicola Acciari ise; “Son 20 yılda bilim inanılmaz bir gelişme gösterdi. Ancak bu bizim hala insan beyni hakkında kısıtlı bilgimiz olması gerçeğini değiştirmez. Bu tedavinin ne getireceğini tahmin edemeyiz.” dedi.
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