Miçotakis hikâyesi

24 Eylül 2020 Perşembe, 09:11

Konstantin Miçotakis’in 4 çocuğundan biri olan Thedora Miçotakis 1974 yılında Albaylar Cuntası’ndan kaçarak gittikleri Paris’ten geri döner ve Alman Radyosu’ndan yayın yapan cunta karşıtı gazeteci Pavlos Bakoyannis ile evlenir. Çiftin iki çocukları olur, biri Aleksi diğeri ise Kostas.

Pavlos Bakoyannis gazetecilik hayatından sonra seçtiği Yeni Demokrasi Partisi’nin milletvekilliğini yürütürken, 1989 yılında, 17 Kasım örgütü tarafından öldürülür. Tarihin bir cilvesi olmalı ki 1990 yılında, Dora Bakoyannis’nin babası Konstantin Miçotakis Yeni Demokrasi Partisi’nden Yunanistan’ın yeni başbakanı olur. Dora Bakoyanni ise 1980’lerin başında Maliye ve Dışişleri bakanlıklarında çalışır, babasının başbakanlığının ardından devlet bakanlığı ile kültür bakanlığı görevine getirilir. 1993 seçimlerinde Yeni Demokrasi Partisi seçimleri kaybedince baba Miçotakis istifa eder. Dora 2000’li yılların başında Dışişleri ve Savunma Bakanı olarak yeniden siyaset sahnesine çıkar. Atina Belediye Başkanlığı da yapar.

Kurtuluş Savaşı tarihinde okuduğumuz Elefterios Venizelos ile Constantine “Costis” Miçotakis arasında yakın akrabalık bağı vardır. Diğer aileler Papanderou ile Karamanlis’tir. Yunanistan siyasi hayatında, siyaset bazı ailelerin geleneğidir.

Çipras belki de bir standart sapma niteliğindedir.

Konstantin Miçotakis’in diğer oğlu Kyriakos Miçotakis’tir. Ailenin en küçük oğlu olan Kyriakos, Paris’e kaçış sırasında henüz 3 aylıktır. Miçotakis, Harvard Üniversitesi mezunu, Stanford Üniversitesi’nde de eğitim görür ve yükseköğreniminden sonra önemli finans şirketlerinde görev alır, 2004 ve 2007 seçimlerinde ise başkent Atina’dan milletvekili seçilir. Ocak 2016’da Yeni Demokrasi (ND) Partisi’nin genel başkanı seçilen Miçotakis’in ismi, 2008’de Alman Siemens şirketiyle rüşvet ve yolsuzluk skandalında da geçer. 2015 yılında Miçotakis, Yeni Demokrasi Partisi’nin içinde, dönemin koalisyon hükümetinde Yönetimsel Reformdan Sorumlu Bakan olarak görev yapar. Uluslararası mali yardımları alabilmek için atılması gereken adımlardan biri, binlerce memuru işten çıkarmak olur ve görev ona verilir.

Dora Bakoyanni’in oğlu Kostas ise Atina Belediye Başkanı seçilir. Kostas Bakoyannis, Atina’nın en merkezi metro istasyonuna babasının adını vermek ister.

Miçotakis ailesini, bana geçen yıl bu aile hikâyesini aktaran Yunan gazeteci bir arkadaşım sayesinde öğrendim.

Çipras’ın siyaset ve ekonomi sahnesinde şimdilik kaybetmiş olması, Doğu Akdeniz ve Ege adaları üzerinde siyasi restleşme sürüp gider ve Yunanistan 18 adet Fransız Rafaele uçağı almışken bu aile hikâyesi aklıma düştü.

İyi pazarlar



