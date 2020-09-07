Microsoft'tan sahte videoların ayıklanmasına yardımcı olacak yeni yazılım: Video Doğrulayıcı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:47

Deepfakes (yapay zeka ile oluşturulan sahte videolar) eğlenceli olabiliyor.

Jim Carrey’i, "Cinnet" filmindeki Jack Nicholson’un rolüne sokan ve bunu da mükemmel biçimde yapan bu videolar, insanları sonu gelmez biçimde eğlendiriyor.

Fakat ABD seçimleri yaklaştıkça, analizciler deepfake videolarının olası seçmenlere ulaşıp dezenformasyon oluşturmasını bekliyorlar.

Microsoft, bu hafta Video Doğrulayıcı adını verdiği yeni bir yazılımı duyurdu. Yazılım videoları otomatik şekilde çözümleyerek, görüntülerin algoritmayla kurcalanıp kurcalanmadığını belirliyor.

Araç, sağdaki görüntünün sahte olduğuna inanıyor ve kendinden yüzde 100 emin. Microsoft



Yazılım, videoları gerçek zamanda çözümlüyor ve kare kare inceliyor. Kenarlarda, renk bilgisinin eksik olduğu hafif renk değişimleri veya ufak piksel kümeleri (bkz. yapay doku) şeklinde kendini belli edebilen uyumsuzluklar olup olmadığına bakıyor.

Yazılım çözümlemesini gerçekleştirirken, bir görüntünün meşruiyetinden ne kadar emin olduğunu belirtmek amacıyla ya bir yüzde, ya da bir güven puanı gösteriyor.

Tekil bir karenin sahtesini yapmak, bu noktada çağdaş yapay zeka yöntemlerini kullanarak nispeten kolay bir durum. Fakat hareket, işin içine ilave bir zorluk seviyesi katıyor ve yazılım genelde ipuçlarını buradan topluyor.

Araştırmaların gösterdiğine göre hatalar genelde özneler yandan görünürken, 45 dereceden fazla ve hızla dönerken ya da başka bir nesne hızla kişinin suratının önünden geçtiği zaman gerçekleşiyor.

Bunlar gerçek dünyada nispeten yaygın biçimde meydana gelse de; seçim sezonu esnasında ana hedefler olan aday konuşmaları veya video aramaları sırasında nadiren gerçekleşiyorlar.

Kaynak: popsci.com.tr