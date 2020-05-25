Mike Tyson'u dövmek için sıraya girdiler!

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:35

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla hala ne kadar formda olduğunu gösteren 53 yaşındaki Mike Tyson, ringlere geri dönmeye hazırlanıyor. Yayınlanan videodan sonra teklif üstüne teklif alan Mike Tyson’ın rakibinin kim olacağı merak ediliyor.

ABD’li eski boksör Evander Holyfield ile 23 yıl sonra yeninden karşılaşmak için neredeyse anlaşmaya varan Mike Tyson’a bir rakip daha çıktı. ABD’li karma dövüşçü 45 yaşındaki Tito Ortiz, TMZ’ye yaptığı açıklamada Mike Tyson ile karşılaşmak istediğini söyledi.

Konu ile ilgili bir telefon konuşması yaptığını belirten Ortiz “Telefonda ‘Mike Tyson ile dövüşmeye ne dersin?’ şeklinde bir soru geldi. Bu beni çok heyecanlandırdı. Karşımdaki adama ‘Gerçekten mi? Bu benim için harika bir fırsat olur. Varım’ dedim” ifadelerini kullandı.

Ortiz, hem kendisinin hem de Mike Tyson’ın atletik yeteneklerini kaybetmediklerinin altını çizerken, bu karşılaşmanın muhteşem olacağını sözlerine ekledi.

Sosyal medyaki, "Mike Tyson'ı dövmek için kuyruğa girdiler" yorumu ise ünlü boksörü sinirlendirdi.



