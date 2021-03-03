Milan-Hakan pazarlığında son gelişme

03 Mart 2021 Çarşamba, 09:11

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile olan sözleşmesini uzatmak istiyor...

İtalyan medyasında çıkan son dakika haberlerine göre; Rossoneri'nin, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yeniden bir araya geldiği ve sözleşmeyi uzatmak için görüştüklerini iddia etti.

Görüşmenin sona erdiği ve her iki tarafın da sözleşme yenileme konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Bilindiği üzere, Milan kulübü geçtiğimiz günlerde milli futbolcunun menajeri Gordon Stipic ile bir araya gelmişti ve görüşmeden bir sonuç alınamamıştı.

MİLAN'IN TEKLİFİ

İtalyan ekibi Hakan Çalhanoğlu ile 4 milyon Avro'dan 2025 yılına kadar sözleşme yenilemek istiyor. Milli futbolcu da 5 milyon istiyor.

Öte yandan İngiliz devi Manchester United ve Juventus'ta Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde.

Kaynak:Ajansspor