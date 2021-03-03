Milan-Hakan pazarlığında son gelişme
İtalyan ekibi Hakan Çalhanoğlu ile 4 milyon Avro'dan 2025 yılına kadar sözleşme yenilemek istiyor. Milli futbolcu da 5 milyon istiyor
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile olan sözleşmesini uzatmak istiyor...
İtalyan medyasında çıkan son dakika haberlerine göre; Rossoneri'nin, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yeniden bir araya geldiği ve sözleşmeyi uzatmak için görüştüklerini iddia etti.
Görüşmenin sona erdiği ve her iki tarafın da sözleşme yenileme konusunda istekli olduğu kaydedildi.
Bilindiği üzere, Milan kulübü geçtiğimiz günlerde milli futbolcunun menajeri Gordon Stipic ile bir araya gelmişti ve görüşmeden bir sonuç alınamamıştı.
MİLAN'IN TEKLİFİ
İtalyan ekibi Hakan Çalhanoğlu ile 4 milyon Avro'dan 2025 yılına kadar sözleşme yenilemek istiyor. Milli futbolcu da 5 milyon istiyor.
Öte yandan İngiliz devi Manchester United ve Juventus'ta Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde.
Kaynak:Ajansspor
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- '1 Milyon Avro istedi'
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- İmamoğlu için hapis talebi
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Bahçeli'ye 'HDP'nin kapatılması acildir' yanıtı
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- O madde Kanal İstanbul için!
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
Video Haberler
- Sinirler bir anda gerildi! CNN Türk'te 'cahil' kavgası
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü
- Pakistan meclisinde vekiller birbirlerini yumrukladı
- KKTC'de protesto! Bin 800 araç Başbakanlık'a dayandı
- AFAD'dan hayati deprem uyarısı: İşte yapmanız gerekenler
- Su kanalına uçtular: 2 ölü
- Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- '1 Milyon Avro istedi'
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- İmamoğlu için hapis talebi
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Bahçeli'ye 'HDP'nin kapatılması acildir' yanıtı
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- O madde Kanal İstanbul için!
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar