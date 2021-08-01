Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat: "Derhal Çökertme'yi terk edin!"
Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat sosyal medyadan duyurdu, "Çökertme’yi terk edin…"
Orman yangınları sürüyor. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme mevkiindeki yangın da yayılmaya devam ediyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya heabından yangın bölgesinden video paylaştı.
Tokat paylaşımında, "Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen Çökertme yanıyor. Saat oldu ne helikopter var ne uçak…Yol kapanıyor derhal Çökertme’yi terk edin…" ifadelerini kullandı.
Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen Çökertme yanıyor. Saat oldu ne helikopter var ne uçak…Yol kapanıyor derhal Çökertme’yi terk edin… pic.twitter.com/brMdTYszeC— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 1, 2021
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